“A morte chi ha il vaccino”, l’augurio dalla festa di Capodanno no-vax | VIDEO (Di domenica 2 gennaio 2022) Tante le polemiche per il VIDEO di auguri di Capodanno no-vax pubblicato su Facebook, e in seguito rimosso, dal Comitato Fortitudo di Cremona che ha preso le distanze dall’accaduto scusandosi pubblicamente. “A morte chi ha il vaccino”, l’augurio dalla festa di Capodanno no-vax VIDEO Un VIDEO con un gruppo di persone che festeggiano l’arrivo del nuovo anno, probabilmente in un’abitazione privata. Tutto bene fino a qui, finché non inizia il di “Libertà! Libertà! Libertà! A morte chi ha il vaccino! Bruciamo le galere!”. Sono questi gli “auguri” pronunciati fuoricampo da una voce durante il brindisi di Capodanno del Comitato Fortitudo di Cremona, di cui fanno parte anche ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Tante le polemiche per ildi auguri dino-vax pubblicato su Facebook, e in seguito rimosso, dal Comitato Fortitudo di Cremona che ha preso le distanze dall’accaduto scusandosi pubblicamente. “Achi ha il”,dino-vaxUncon un gruppo di persone che festeggiano l’arrivo del nuovo anno, probabilmente in un’abitazione privata. Tutto bene fino a qui, finché non inizia il di “Libertà! Libertà! Libertà! Achi ha il! Bruciamo le galere!”. Sono questi gli “auguri” pronunciati fuoricampo da una voce durante il brindisi didel Comitato Fortitudo di Cremona, di cui fanno parte anche ...

