365 giorni con Maria: l’icona è ricoperta inspiegabilmente di mirra | 2 gennaio 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) l’icona della “Madonna di Portaitissa”, o “Santa Guardiana della Porta” viene venerata con questo titolo perché miracolosamente si collocò sulla porta di una chiesa. Molti prodigi sono legati ad essa, come il fatto che produca continuamente mirra. Ad oggi l’icona è conservata nel Monastero di Iviron, uno dei venti monasteri ortodossi del Monte Athos in L'articolo 365 giorni con Maria: l’icona è ricoperta inspiegabilmente di mirra 2 gennaio 2022 proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 2 gennaio 2022)della “Madonna di Portaitissa”, o “Santa Guardiana della Porta” viene venerata con questo titolo perché miracolosamente si collocò sulla porta di una chiesa. Molti prodigi sono legati ad essa, come il fatto che produca continuamente. Ad oggiè conservata nel Monastero di Iviron, uno dei venti monasteri ortodossi del Monte Athos in L'articolo 365condiproviene da La Luce di

Advertising

crocerossa : ??Insieme abbiamo superato sfide, donato conforto, costruito speranza. Ma possiamo fare ancora di più, perché… - ItalianAirForce : I velivoli dell'#AeronauticaMilitare come non li avete mai visti: addobbati per le feste! Abbiamo scelto di rendere… - ROCKNSAFE : Iscriviti alla nostra #newsletter per seguire 365 giorni all’anno il mood dell #sicurezza???? - velocevolo : RT @maolindas: ???? #Buon2022 ??a chi Ama, Rispetta e Protegge gli animali?? Anche oggi sono qui con i miei gatti poveri che mi aspettano 365 g… - ArabaFeni : RT @maolindas: ???? #Buon2022 ??a chi Ama, Rispetta e Protegge gli animali?? Anche oggi sono qui con i miei gatti poveri che mi aspettano 365 g… -