Zero emissioni di carbonio: questo è l'obiettivo dietro i progetti di energia rinnovabile (Di sabato 1 gennaio 2022) Gli scienziati continuano a lanciare allarmi che nessuno sembra aver voglia di ascoltare. Per scongiurare gli effetti più catastrofici legati all'effetto serra, i Governi dovrebbero investire tutto e subito sull'integrazione di fonti rinnovabili come l'eolico e il solare. Il passo più importante da fare è quello di arrivare a Zero emissioni di carbonio. Ma l'evidenza ci dice che le energie rinnovabili non sono ancora abbastanza sviluppate ed efficaci per risolvere il fabbisogno mondiale, specie di quello industriale. Inquinamento: come l'intelligenza artificiale può aiutare le rinnovabili (Pixabay) – curiosauro.itZero emissioni? La risposta è nell'AI In che modo poter raggiungere a breve l'obiettivo fondamentale delle Zero emissioni di ...

