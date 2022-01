WWE: Rivelato il ring gear di Becky Lynch, che preannuncia un match da non perdere a Day 1 (Di sabato 1 gennaio 2022) Nelle ultime settimane, Becky Lynch e Liv Morgan sono state coinvolte in una faida che sicuramente è la migliore dell’ex Riott Squad fino ad oggi. Liv ha sfidato Becky Lynch per il Raw Women’s Championship senza successo in un precedente episodio dello show rosso, dopo che Becky Lynch ha facilitato lo schienamento usando le corde. Liv Morgan ha persino attaccato Becky durante una recente sessione di allenamento. E ad impreziosire l’incontro, anche l’occhio avrà la sua parte. Un grande progetto per una grande wrestler Una costumista di nome Fionnuala Bourke, ha Rivelato tramite un post Instagram che ha preparatiìo un ring attire d’eccezione per Becky Lynch al pay-per-view WWE Day 1, ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 gennaio 2022) Nelle ultime settimane,e Liv Morgan sono state coinvolte in una faida che sicuramente è la migliore dell’ex Riott Squad fino ad oggi. Liv ha sfidatoper il Raw Women’s Championship senza successo in un precedente episodio dello show rosso, dopo cheha facilitato lo schienamento usando le corde. Liv Morgan ha persino attaccatodurante una recente sessione di allenamento. E ad impreziosire l’incontro, anche l’occhio avrà la sua parte. Un grande progetto per una grande wrestler Una costumista di nome Fionnuala Bourke, hatramite un post Instagram che ha preparatiìo unattire d’eccezione peral pay-per-view WWE Day 1, ...

