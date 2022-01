Wanda Nara | ecco cosa succede se ingrandisci questa foto | si vede tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 1 gennaio 2022)si sta godendo le vacanze in patria; i fan hanno letteralmente perso la testa per unapostata dalla moglie di Icardi.Campo e mercato: da una parte la Juventus, dall’altra la società bianconera. Nel primo caso, i ragazzi di Allegri stanno preparando la sfida del prossimo sei gennaio contro il Napoli; un match tanto delicato quanto importante. I bianconeri vogliono iniziare il nuovo anno con una vittoria per dare un segnale forte al campionato e dimostrare di poter ancora lottare per obiettivi importanti. Non ci saranno Danilo e Ramsey, infortunati e con ogni probabilità Pinsoglio e Arthur, risultati positivi ai test prima della ripresa delle attività; Allegri può comunque sorridere dal momento che recupera Chiellini, Chiesa e Dybala. Per quanto riguarda ...