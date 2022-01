Vincenzo Salemme: “Napoletano? E famme ‘na pizza” riparte da Milano (Di domenica 2 gennaio 2022) Milano – Vincenzo Salemme si appresta a tornare in teatro con “Napoletano? E famme ‘na pizza”: «Intanto noi ricominciamo da Milano! – scrive su Facebook l’attore, commediografo, sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico e scrittore – Vi aspetto dal 4 al 16 gennaio al Teatro Manzoni”. Per acquistare i biglietti, bisogna cliccare qui: https://www.ticketone.it/artist/Vincenzo-Salemme/. Vincenzo Salemme, : dal suo ultimo libro (uscito a marzo per Baldini&Castoldi) è nato uno spettacolo teatrale omonimo – prodotto da Valeria Esposito per Chi è di scena! s.r.l. – che andrà in scena quest’estate a partire dal 16 agosto da Gaeta. È una confessione sincera ed esilarante sui luoghi comuni ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 gennaio 2022)si appresta a tornare in teatro con “? E‘na”: «Intanto noi ricominciamo da! – scrive su Facebook l’attore, commediografo, sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico e scrittore – Vi aspetto dal 4 al 16 gennaio al Teatro Manzoni”. Per acquistare i biglietti, bisogna cliccare qui: https://www.ticketone.it/artist//., : dal suo ultimo libro (uscito a marzo per Baldini&Castoldi) è nato uno spettacolo teatrale omonimo – prodotto da Valeria Esposito per Chi è di scena! s.r.l. – che andrà in scena quest’estate a partire dal 16 agosto da Gaeta. È una confessione sincera ed esilarante sui luoghi comuni ...

Advertising

Lopinionista : Vincenzo Salemme: “Napoletano? E famme ‘na pizza” riparte da Milano - FianteAlighieri : Vincenzo Salemme - Dimsuonosoft : RT @TeatroManzoni: Dal 4 al 16 gennaio torna in scena nel nostro teatro @VincenzoSalemm2 con #NapoletanoEFammeNaPizza in cui ci racconterà… - LuisaCMoon : @VincenzoMilani Concordo, non lo amo particolarmente. Mi è piaciuto vedere anche Marisa Laurito e Vincenzo Salemme… - MagaMagaoz : #IFratelliDeFilippo Vincenzo Salemme,attore di Eduardo ?? -