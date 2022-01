VIDEO Roma, Maitland-Niles sempre più vicino. Ecco chi è la rivelazione dell’Arsenal (Di sabato 1 gennaio 2022) Il giovane dell'Arsenal sarà girato in prestito ed ha già scelto la destinazione Roma, con gli ultimi dettagli da limare tra i giallorossi ed i Gunners. Conosciamo meglio l'esterno classe '97 Leggi su mediagol (Di sabato 1 gennaio 2022) Il giovane dell'Arsenal sarà girato in prestito ed ha già scelto la destinazione, con gli ultimi dettagli da limare tra i giallorossi ed i Gunners. Conosciamo meglio l'esterno classe '97

Advertising

ParcoColosseo : ? Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno si guarda ciò che è stato per immaginare ciò che sarà. Allora questa ser… - ItaliaViva : .@Valerio_Casini è il nostro candidato alle suppletive di #Roma 1 del 16 gennaio. Se ciascuno farà un piccolo sforz… - CottarelliCPI : Il Corriere riporta che il ceceno che colpì (come da video) Niccolò Ciatti provocandone la morte è stato scarcerato… - Mascherino2 : RT @gianluca826: VIDEOMESSAGGIO #Puzzer #NoGreenPass 30/12/2021 'Non Usate Il Green Pass. Adesso 3 Gennaio Roma con il #Coordinamento15Otto… - Andrea__Rossi : RT @FmMosca: L’ultima intervista di De Donno. Ora chiedetevi chi siede a Roma come faccia a sostenere questo #Regime. FANNO SCHIFO TUTTI ht… -