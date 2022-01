VIDEO / Michela Persico saluta l’anno in rosso. Il ballo di Rugani è uno spasso (Di sabato 1 gennaio 2022) La show-girl e il difensore della Juventus, dopo una vacanza da sogno, hanno festeggiato in casa l'arrivo del 2022 Leggi su golssip (Di sabato 1 gennaio 2022) La show-girl e il difensore della Juventus, dopo una vacanza da sogno, hanno festeggiato in casa l'arrivo del 2022

Advertising

Michela_Cucchi : @bruta5475 buon anno ???? - missesoxytocin : RT @vogue_italia: “Quando sono triste mi guardo i video di Leo e mi torna il buon umore”. Chiara Ferragni parla del rapporto tra privacy e… - grandi_michela : RT @teatroallascala: Da parte di tutti gli artisti e lo staff del #TeatroallaScala i più sinceri #Auguri per un sereno 2022. / From all the… - michela_mazzaro : RT @Giovann91620348: ' Lockdown ' in Romania, la gente festeggia il Capodanno in piazza e noi dobbiamo avere il Super Green Pass. https://t… - vogue_italia : “Quando sono triste mi guardo i video di Leo e mi torna il buon umore”. Chiara Ferragni parla del rapporto tra priv… -