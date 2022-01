Vent’anni di euro. Vent’anni di notte fonda per l’economia italiana (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen – “Con l’euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più” ebbe a dire Romano Prodi. In realtà non l’ha mai detto (o almeno non esiste fonte certa di questa affermazione), ma il senso rimane. Doveva essere un’utopia divenuta realtà. Così la presentavano, magnificando quelli che sarebbero stati i sicuri successi della moneta unica. A Vent’anni di distanza l’utopia rimane tale. Ci resta solo la tragedia. Era il 1 gennaio del 2002 quando l’euro (nato “ufficialmente” tre anni prima) entrava in circolazione. Chi ha qualche anno di più sulle spalle ricorderà i due mesi di circolazione parallela tra nuovo conio e vecchie lire. Da marzo, poi, nei nostri portafogli sarebbe entrata solo la moneta della Bce. Una valuta in comune per 11 nazioni (poi divenute 19) ognuna con la sua ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen – “Con l’lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più” ebbe a dire Romano Prodi. In realtà non l’ha mai detto (o almeno non esiste fonte certa di questa affermazione), ma il senso rimane. Doveva essere un’utopia divenuta realtà. Così la presentavano, magnificando quelli che sarebbero stati i sicuri successi della moneta unica. Adi distanza l’utopia rimane tale. Ci resta solo la tragedia. Era il 1 gennaio del 2002 quando l’(nato “ufficialmente” tre anni prima) entrava in circolazione. Chi ha qualche anno di più sulle spalle ricorderà i due mesi di circolazione parallela tra nuovo conio e vecchie lire. Da marzo, poi, nei nostri portafogli sarebbe entrata solo la moneta della Bce. Una valuta in comune per 11 nazioni (poi divenute 19) ognuna con la sua ...

