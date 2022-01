Vasco Rossi: «Sono un divoratore di libri. Ho cominciato a leggere per colmare le lacune lasciate dalla scuola» (Di sabato 1 gennaio 2022) Sul Venerdì di Repubblica, la confessione di Vasco Rossi: «Sono un lettore seriale e ho letto tutta la Recherche di Proust». Una delle opere letterarie più lunghe – in sette volumi – e complesse, certo non semplice. Vasco dice di aver letto tutti i volumi di fila. «Nella Recherche ci ho vissuto dentro per mesi». E racconta quando. «È successo più o meno una ventina d’anni fa. Era un periodaccio per me, tempo di depressione, e forse è stata proprio lei, la Recherche, a salvarmi. Mi ha permesso di uscire da me, mi ha offerto una vita che era molto meglio della mia». Non solo la Recherche. Vasco si dichiara un divoratore di libri. «Sono un divoratore di libri, Sono un lettore seriale e metodico. Scelgo un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) Sul Venerdì di Repubblica, la confessione di: «un lettore seriale e ho letto tutta la Recherche di Proust». Una delle opere letterarie più lunghe – in sette volumi – e complesse, certo non semplice.dice di aver letto tutti i volumi di fila. «Nella Recherche ci ho vissuto dentro per mesi». E racconta quando. «È successo più o meno una ventina d’anni fa. Era un periodaccio per me, tempo di depressione, e forse è stata proprio lei, la Recherche, a salvarmi. Mi ha permesso di uscire da me, mi ha offerto una vita che era molto meglio della mia». Non solo la Recherche.si dichiara undi. «undiun lettore seriale e metodico. Scelgo un ...

