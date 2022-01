Valerio Lundini, curiosità e vita privata del comico (Di sabato 1 gennaio 2022) Valerio Lundini è un apprezzatissimo comico della nuova generazione che ha raggiunto il successo con la conduzione trasmissione Una Pezza Di Lundini, late show al fianco di Emanuela Fanelli. Stasera il presentatore tra i volti di Raidue sarà tra gli ospiti di “Danza Con Me” a partire dalle 21:30 su Raiuno. Valerio Lundini, le collaborazioni con Nino Frassica e Lillo e Greg. Nato a Roma l’11 marzo 1986, Lundini consegue il diploma al liceo scientifico per poi ottenere la laurea in Lettere. Tra le sue passioni il disegno e la musica: frequenta la Scuola Romana Di Fumetti ed il uno dei componenti della band VazzaNikki dove suona il piano. Muove i primi passi in teatro diventando un autore molto apprezzato anche in televisione in radio collaborando con Lillo e Greg ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022)è un apprezzatissimodella nuova generazione che ha raggiunto il successo con la conduzione trasmissione Una Pezza Di, late show al fianco di Emanuela Fanelli. Stasera il presentatore tra i volti di Raidue sarà tra gli ospiti di “Danza Con Me” a partire dalle 21:30 su Raiuno., le collaborazioni con Nino Frassica e Lillo e Greg. Nato a Roma l’11 marzo 1986,consegue il diploma al liceo scientifico per poi ottenere la laurea in Lettere. Tra le sue passioni il disegno e la musica: frequenta la Scuola Romana Di Fumetti ed il uno dei componenti della band VazzaNikki dove suona il piano. Muove i primi passi in teatro diventando un autore molto apprezzato anche in televisione in radio collaborando con Lillo e Greg ...

