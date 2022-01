"Vaffa" ai Maneskin, Amadeus sconvolto blocca i Cugini di campagna: "Siete fuori di testa?" | Video (Di sabato 1 gennaio 2022) Il momento più iconico di questo capodanno televisivo? A L'anno che verrà, quando Amadeus che si blocca, raggelato, ad ascoltare i Cugini di campagna che suonano Zitti e buoni dei Maneskin, con cui nelle scorse settimane avevano polemizzato accusandoli di aver copiato i loro stravaganti look anni 70 molto slam rock. Sul palco dello show di San Silvestro di Rai1 quando salgono la band trash-cult composta da Ivano e Silvano Michetti, Nicolino "Nick" Luciani e Tiziano Leonardi nessuno poteva aspettarsi quello che sarebbe accaduto da lì a pochi minuti. Il gruppo di Anima mia, che ispirò l'omonima trasmissione-tributo di Fabio Fazio e Claudio Baglioni negli anni 70 spiazza il pubblico delle acciaierie di Terni. Amadeus li presenta così: "Quindi sono qui questa sera con un loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Il momento più iconico di questo capodanno televisivo? A L'anno che verrà, quandoche si, raggelato, ad ascoltare idiche suonano Zitti e buoni dei, con cui nelle scorse settimane avevano polemizzato accusandoli di aver copiato i loro stravaganti look anni 70 molto slam rock. Sul palco dello show di San Silvestro di Rai1 quando salgono la band trash-cult composta da Ivano e Silvano Michetti, Nicolino "Nick" Luciani e Tiziano Leonardi nessuno poteva aspettarsi quello che sarebbe accaduto da lì a pochi minuti. Il gruppo di Anima mia, che ispirò l'omonima trasmissione-tributo di Fabio Fazio e Claudio Baglioni negli anni 70 spiazza il pubblico delle acciaierie di Terni.li presenta così: "Quindi sono qui questa sera con un loro ...

namelevsstef : NO MA SERIAMENTE HO VISTO I CUGINI DI CAMPAGNA FACENDO UN DISSING AI MANESKIN INTONANDO VAFFA VAFFA VAFFA IN DIRETT… - amooilcibo2 : i cugini di campagna che cantano i maneskin con in sottofondo “vaffa, vaffa” è per chiudere in bellezza il 2022 - Lucia80646534 : RT @katiadiluna16: Continua la diatriba tra Cugini e i Maneskin. Vaffa sul palco di #LAnnoCheVerrà ?? - katiadiluna16 : Continua la diatriba tra Cugini e i Maneskin. Vaffa sul palco di #LAnnoCheVerrà ?? -