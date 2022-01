Vaccino Covid, Iss: efficacia contro malattia grave al 97% con booster (Di sabato 1 gennaio 2022) L’efficacia dei vaccini anti Covid contro la malattia grave è al 97% con la dose booster. Lo riferisce l’Iss nel Report esteso sull’andamento del Covid in Italia. “L’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa – si legge – sale rispettivamente al 86,6% e al 97,0% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster”. “Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia del Vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7% e 92,6%, mentre cala all’88% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) L’dei vaccini antilaè al 97% con la dose. Lo riferisce l’Iss nel Report esteso sull’andamento delin Italia. “L’nel prevenire la diagnosi e i casi disevera – si legge – sale rispettivamente al 86,6% e al 97,0% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/”. “Rimane elevata l’vaccinale nel prevenire casi disevera, in quanto l’delnei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7% e 92,6%, mentre cala all’88% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 ...

