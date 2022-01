Vaccini Covid, il report: in Italia somministrate 111,2 milioni di dosi (Di sabato 1 gennaio 2022) Le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia sono 111.199.243. E’ quanto emerge dal report Vaccini Anti Covid-19 del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 19.17 di oggi. Il totale con almeno una dose è pari a 48.059.745 (88,98% della popolazione over 12), il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.375.042 (85,86% della popolazione over 12) mentre il totale dose addizionale/richiamo (booster) si attesta a 19.597.153 persone (il 63,21% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi). Il totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi è pari a 48.466.928 (89,74% della popolazione over 12). Per quanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Ledi vaccino antiinsono 111.199.243. E’ quanto emerge dalAnti-19 del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 19.17 di oggi. Il totale con almeno una dose è pari a 48.059.745 (88,98% della popolazione over 12), il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.375.042 (85,86% della popolazione over 12) mentre il totale dose addizionale/richiamo (booster) si attesta a 19.597.153 persone (il 63,21% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi). Il totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi è pari a 48.466.928 (89,74% della popolazione over 12). Per quanto ...

Advertising

GiovaQuez : Mattarella: “I vaccini hanno salvato vite, ridotto la pericolosità della malattia, hanno dato una speranza. Rifiuta… - Adnkronos : #Mattarella: “Non usare vaccini è offesa a chi non li ha” - Agenzia_Ansa : Sono oltre 5,5 milioni gli italiani che non hanno ancora copertura per il Covid: è quanto emerge dal report del gov… - Monia_Podda : Siamo complici dell'iniqua distribuzione dei vaccini nel mondo non sostenendo la liberalizzazione dei brevetti… - Lunettalilly : @TgLa7 Si la nuova scienza del RICATTO! SE NON TI VACCINI MUORI... NO DI COVID MA DI FAME... Che PRESIDENTE! -