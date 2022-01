Vaccini: ancora 5,5 milioni di italiani senza prima dose (Di sabato 1 gennaio 2022) Nonostante gli appelli del governo e i ringraziamenti ai vaccinati da parte di Mattarella, molti italiani ancora non si fidanoi dei Vaccini e sono ancora senza neppure la prim adose L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 gennaio 2022) Nonostante gli appelli del governo e i ringraziamenti ai vaccinati da parte di Mattarella, moltinon si fidanoi deie sononeppure la prim aL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono oltre 5,5 milioni gli italiani che non hanno ancora copertura per il Covid: è quanto emerge dal report del gov… - AndreaDianetti : Niente, gli deve proprio essere morta la maestra di matematica a questi, sennò non si spiega come ancora possano pe… - FranAltomare : Perché la strada che abbiamo scelto è quella del confronto, del dialogo, della persuasione. Come se alle soglie del… - FirenzePost : Vaccini: ancora 5,5 milioni di italiani senza prima dose - MarcoEngel_ : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… -