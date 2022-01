Vaccini anche oggi in Puglia Campagna anti corona virus: apertura straordinaria dell'hub di Valenzano nel pomeriggio (Di sabato 1 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Quasi 32mila somministrazioni negli ultimi tre giorni dell’anno, circa 3mila nella sola giornata di ieri. E oggi sabato 1° gennaio apertura straordinaria dell’hub di Valenzano, dalle 15,30 alle 18,30, per la vaccinazione di over 18 prenotati. Hub attivi anche domani, domenica 2 gennaio: apertura in programma a Bari, hub Fiera del Levante (seduta pediatrica solo per le scuole), Alberobello, Sammichele di Bari e Monopoli. A tutte le sedute l’accesso è consentito solo su prenotazione: non si tratta di open day. La Campagna vaccinale della ASL Bari va avanti spedita. Ad oggi sono 438.810 i richiami effettuati, mentre ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Quasi 32mila somministrazioni negli ultimi tre giorni’anno, circa 3mila nella sola giornata di ieri. Esabato 1° gennaio’hub di, dalle 15,30 alle 18,30, per la vaccinazione di over 18 prenotati. Hub attividomani, domenica 2 gennaio:in programma a Bari, hub Fiera del Levante (seduta pediatrica solo per le scuole), Alberobello, Sammichele di Bari e Monopoli. A tutte le sedute l’accesso è consentito solo su prenotazione: non si tratta di open day. Lavaccinalea ASL Bari va avspedita. Adsono 438.810 i richiami effettuati, mentre ...

