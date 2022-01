Vaccini, 6,4 milioni di over 50 non hanno ancora fatto la terza dose (pur potendo): tra gli ultraottantenni sono il 20,4% (Di sabato 1 gennaio 2022) Un ottantenne su cinque in Italia non ha ancora la terza dose del vaccino contro il Covid, nonostante avrebbe i requisiti per riceverla. Si tratta del 20,38% degli over 80 potenzialmente vaccinabili con il booster o la dose addizionale. sono i dati che emergono dall’ultimo report settimanale del governo sull’andamento delle vaccinazioni, l’ultimo del 2021. Un anno che si chiude con 6,4 milioni di over 50 che hanno le due dosi ma sono ancora in attesa del booster, nonostante potrebbero riceverlo perché sono trascorsi più di 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Nel complesso a fine 2021 sono 19.563.209 le terze dosi inoculate, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Un ottantenne su cinque in Italia non haladel vaccino contro il Covid, nonostante avrebbe i requisiti per riceverla. Si tratta del 20,38% degli80 potenzialmente vaccinabili con il booster o laaddizionale.i dati che emergono dall’ultimo report settimanale del gno sull’andamento delle vaccinazioni, l’ultimo del 2021. Un anno che si chiude con 6,4di50 chele due dosi main attesa del booster, nonostante potrebbero riceverlo perchétrascorsi più di 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Nel complesso a fine 202119.563.209 le terze dosi inoculate, che ...

