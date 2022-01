Usa, maltempo e carenza staff per Covid: cancellati 2.500 voli (Di sabato 1 gennaio 2022) Le compagnie aeree americane hanno cancellato sabato oltre 2.500 voli negli Usa, il peggior giorno per il settore in una settimana in cui ha dovuto fronteggiare il cattivo tempo e la carenza di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) Le compagnie aeree americane hanno cancellato sabato oltre 2.500negli Usa, il peggior giorno per il settore in una settimana in cui ha dovuto fronteggiare il cattivo tempo e ladi ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa maltempo Usa, maltempo e carenza staff per Covid: cancellati 2.500 voli Le compagnie aeree americane hanno cancellato sabato oltre 2.500 voli negli Usa, il peggior giorno per il settore in una settimana in cui ha dovuto fronteggiare il cattivo tempo e la carenza di personale per la pandemia da Covid. Secondo Flightaware, società di dati sul ...

Neve in California e caldo in Alaska,'clima impazzito' Dal punto di vista climatico, il 2021 degli Usa è stato caratterizzato da due grandi eventi avversi anomali. L'uragano Ida, che ha fine estate ha causato quasi 70 morti, danni devastanti in Louisiana ...

