“Urca che gambe!” Federica Pellegrini inaugura il 2022 | le pose davanti allo specchio sono le migliori – FOTO

Leggi su yeslife

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il futuro è tra le mani di, mai così divina per l’inizio di questo: le: “spettacolari!” L’ex nuotatrice e campionessa in stile libero,, ha ormai le idee chiare sul suo futuro. La seguitissima “Divina” del sogno tutto italiano ha difatti già dichiarato, in una recente intervista L'articolo proviene da YesLife.it.