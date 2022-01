Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela chi è il suo nuovo compagno e spiega perché non lo ha presentato ai figli (Di sabato 1 gennaio 2022) Tina Cipollari, braccio destro di Maria de Filippi nella nota trasmissione di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore, e ad annunciarlo è stata lei stessa. L’opinionista è sentimentalmente legata ad un uomo che a detta sua, la rende più che felice: Alfredo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e infatti, la Cipollari, ha svelato di tenere molto alla riservatezza di questo rapporto. Tina è reduce dal divorzio con Kikò Nalli, noto hair stylist e concorrente del Grande Fratello nel 2019, nonché padre dei suoi tre bambini Mattias, Francesco e Gianluca. Dopo Kikò, l’opinionista aveva incontrato il noto ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, del quale si era detta particolarmente innamorata tanto da volerci convolare a nozze. Ma le cose tra i due non sono andate come sperato dalla ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 gennaio 2022), braccio destro di Maria de Filippi nella nota trasmissione diha ritrovato l’amore, e ad annunciarlo è stata lei stessa. L’opinionista è sentimentalmente legata ad un uomo che a detta sua, la rende più che felice: Alfredo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e infatti, la, ha svelato di tenere molto alla riservatezza di questo rapporto.è reduce dal divorzio con Kikò Nalli, noto hair stylist e concorrente del Grande Fratello nel 2019, nonché padre dei suoi tre bambini Mattias, Francesco e Gianluca. Dopo Kikò, l’opinionista aveva incontrato il noto ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, del quale si era detta particolarmente innamorata tanto da volerci convolare a nozze. Ma le cose tra i due non sono andate come sperato dalla ...

Advertising

lapoelkann_ : “L’anno che verrà” di Dalla rimane uno dei più grandi inni alla vita. Negli ospedali, in mezzo al mare, nei rifugi… - poliziadistato : Il #capodellaPolizia Lamberto Giannini, via radio dalla @QuesturaDiRoma, augura #BuonAnno e buon lavoro ai poliziot… - guerini_lorenzo : Grazie Presidente #Mattarella per la sua guida e la sua saggezza a tutela dei valori della Repubblica. Dopo un anno… - essecomesofia : barù ha scambiato il gf per masterchef sophie per uomini e donne giucas per un centro benessere #gfvip - giannicuzzani : RT @GassmanGassmann: Penso di parlare a nome di tutti, sivax,novax,medici,pazienti,giovani,anziani,donne,uomini, se garbatamente saluto que… -