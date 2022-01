Un uomo ricercato per rapina è morto cadendo da una finestra (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Tragedia nella mattina dell'ultimo dell'anno in un appartamento di via Cardinal Mistrangelo, nel quartiere romano Aurelio. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dalla finestra della propria casa per scappare dalla polizia. Accusato di una rapina, si trovava nell'immobile quando sono arrivati i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del Distretto Aurelio. Nel corso delle perquisizioni l'uomo ha tentato la fuga cadendo dalla finestra e morendo sul colpo. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Leggi su agi (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Tragedia nella mattina dell'ultimo dell'anno in un appartamento di via Cardinal Mistrangelo, nel quartiere romano Aurelio. Undopo essersi lanciato dalla finestra della propria casa per scappare dalla polizia. Accusato di una, si trovava nell'immobile quando sono arrivati i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del Distretto Aurelio. Nel corso delle perquisizioni l'ha tentato la fugadalla finestra e morendo sul colpo. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

