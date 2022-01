Un posto al sole, spoiler: Vittorio geloso di Samuel (Di sabato 1 gennaio 2022) Quello che doveva essere un piano perfetto, ad Un posto al sole, si rivelerà una vera e propria trappola per Vittorio Del Bue, come segnalano gli spoiler. Il figlio di Guido, che di recente ha intrapreso una storia d'amore con Speranza, la nipote di Mariella, ha poi scoperto di dover partire per un lungo viaggio per lavoro e ha capito di volersi allontanare dalla ragazza, soprattutto perché lei è troppo presa e lui non ricambia i suoi stessi sentimenti. Tuttavia, piuttosto che dirle la verità e spezzarle il cuore, Vittorio ha elaborato una strategia per spingere Speranza tra le braccia di Samuel, da sempre innamorato pazzo di lei. Il giovane ha cominciato a cambiare atteggiamento, comportandosi in modo sdolcinato ed assillante e il suo piano ha iniziato a dare i primi frutti dal ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Quello che doveva essere un piano perfetto, ad Unal, si rivelerà una vera e propria trappola perDel Bue, come segnalano gli. Il figlio di Guido, che di recente ha intrapreso una storia d'amore con Speranza, la nipote di Mariella, ha poi scoperto di dover partire per un lungo viaggio per lavoro e ha capito di volersi allontanare dalla ragazza, soprattutto perché lei è troppo presa e lui non ricambia i suoi stessi sentimenti. Tuttavia, piuttosto che dirle la verità e spezzarle il cuore,ha elaborato una strategia per spingere Speranza tra le braccia di, da sempre innamorato pazzo di lei. Il giovane ha cominciato a cambiare atteggiamento, comportandosi in modo sdolcinato ed assillante e il suo piano ha iniziato a dare i primi frutti dal ...

