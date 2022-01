Un posto al sole, Ilenia Lazzarin e gli auguri per l'anno nuovo: '2021 devastante' (Di sabato 1 gennaio 2022) Con l'arrivo dell'anno nuovo molte celebrità italiane hanno passato in rassegna il 2021 e tra esse anche Ilenia Lazzarin. L'interprete di Viola in Un posto al sole non ha nascosto che il suo è stato un anno 'devastante', infatti ha dovuto affrontare una miriade di alti e bassi. Anche la sua sfera professionale è finita al centro di alcune vicende non proprio positive, infatti l'attrice per un po' di tempo è stata messa in 'stand-by' per il suo ruolo di Viola in UPAS. A ogni modo, Ilenia ha saputo cogliere anche gli aspetti positivi! L'interprete di Viola Bruni di Un posto al sole: 'L'altalena della vita' Ogni annata porta con sé degli alti e bassi, lo sa piuttosto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Con l'arrivo dell'molte celebrità italiane hpassato in rassegna ile tra esse anche. L'interprete di Viola in Unalnon ha nascosto che il suo è stato un', infatti ha dovuto affrontare una miriade di alti e bassi. Anche la sua sfera professionale è finita al centro di alcune vicende non proprio positive, infatti l'attrice per un po' di tempo è stata messa in 'stand-by' per il suo ruolo di Viola in UPAS. A ogni modo,ha saputo cogliere anche gli aspetti positivi! L'interprete di Viola Bruni di Unal: 'L'altalena della vita' Ogni annata porta con sé degli alti e bassi, lo sa piuttosto ...

