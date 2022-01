Ultime Notizie Serie A: il Covid fa paura, spunta l’esposto di un fondo svizzero per la Salernitana (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.20 – Salernitana, spunta l’esposto di un fondo svizzero. Gli avvocati stanno studiando un ricorso cautelare. La notizia. Ore 16.00 – Il Manchester City inaugura il 2022 con una vittoria contro l’Arsenal. – Rodri regala i tre punti ai Citizens. La notizia. Ore 15.00 – Mazzola parla dell’Inter e dell’addio di Lukaku. La leggenda nerazzurra ha parlato di Inzaghi e della lotta scudetto. Le parole. Ore 14,30 – Bologna, Sampdoria e Napoli perdono altri elementi per il Covid. Hickey per i rossoblù, Falcone-Augello per i blucerchiati e Petagna-Malcuit in quarantena. Le Ultime. Ore 14,10 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.20 –di un. Gli avvocati stanno studiando un ricorso cautelare. La notizia. Ore 16.00 – Il Manchester City inaugura il 2022 con una vittoria contro l’Arsenal. – Rodri regala i tre punti ai Citizens. La notizia. Ore 15.00 – Mazzola parla dell’Inter e dell’addio di Lukaku. La leggenda nerazzurra ha parlato di Inzaghi e della lotta scudetto. Le parole. Ore 14,30 – Bologna, Sampdoria e Napoli perdono altri elementi per il. Hickey per i rossoblù, Falcone-Augello per i blucerchiati e Petagna-Malcuit in quarantena. Le. Ore 14,10 ...

