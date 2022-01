Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 08:10 (Di sabato 1 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Buon anno da parte di Francesco Vitale in studio ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento anche un po’ di mozione oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che tra i giorni come dispone la Costituzione si concluderà il mio ruolo di presidente così il capo dello Stato Sergio Mattarella ha iniziato il tuo messaggio di fine anno il Presidente della Repubblica è rivolto l’augurio gli italiani con la necessità di guardare con fiducia e speranza nuovo anno Ringraziando ciascuno per aver mostrato a più riprese il volto laboriose creativo e solidale del paese di positivi in Italia oggi sono 144243 i casi covid individuati in queste Ultime 24 ore ancora prima erano stati 126 1888 le vittime Secondo i datiMinistero della Salute sono 155 m ancora ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Buon anno da parte di Francesco Vitale in studio ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento anche un po’ di mozione oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che tra i giorni come dispone la Costituzione si concluderà il mio ruolo di presidente così il capo dello Stato Sergio Mattarella ha iniziato il tuo messaggio di fine anno il Presidente della Repubblica è rivolto l’augurio gli italiani con la necessità di guardare con fiducia e speranza nuovo anno Ringraziando ciascuno per aver mostrato a più riprese il volto laboriose creativo e solidale del paese di positivi in Italia oggi sono 144243 i casi covid individuati in queste24 ore ancora prima erano stati 126 1888 le vittime Secondo i datiMinistero della Salute sono 155 m ancora ...

