Turismo, Messina (Assoturismo): “il 2022 sarà pesantissimo per filiera” (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2021 si chiude male e anche il 2022 inizia in salita per la filiera del Turismo. “Il 2022 sarà un anno pesantissimo, ce lo siamo già giocato fino ad aprile e anche se la stagione estiva darà una boccata d’ossigeno, in autunno ci potrà esporre ad una nuova battuta d’arresto”. E’ un panorama davvero sconfortante quello descritto dal presidente di AssoTurismo-Confesercenti Vittorio Messina all’Adnkronos, in rappresentanza di una filiera che comprende alberghi, B&B, ristoranti, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, guide e animatori turistici. “Purtroppo l’avevamo detto e previsto, – rimarca Messina – dopo l’over booking del Turismo balneare di questa estate che aveva fatto entusiasmare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2021 si chiude male e anche ilinizia in salita per ladel. “Ilun anno, ce lo siamo già giocato fino ad aprile e anche se la stagione estiva darà una boccata d’ossigeno, in autunno ci potrà esporre ad una nuova battuta d’arresto”. E’ un panorama davvero sconfortante quello descritto dal presidente di Asso-Confesercenti Vittorioall’Adnkronos, in rappresentanza di unache comprende alberghi, B&B, ristoranti, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, guide e animatori turistici. “Purtroppo l’avevamo detto e previsto, – rimarca– dopo l’over booking delbalneare di questa estate che aveva fatto entusiasmare la ...

Advertising

fisco24_info : Turismo, Messina (Assoturismo): 'il 2022 sarà pesantissimo per filiera': Il 2021 si chiude male e anche il 2022 ini… - ivantornesi : L'ultima iniziativa dell'anno della Pro Loco Messina Sud ve la racconto su @letteraemme_ - letteraemme_ : Turismo delle radici: da Seattle a Messina per visitare Villa Lo Giudice - messina_oggi : Turismo, Garavaglia “Al fianco degli operatori per la proroga della Cig”ROMA (ITALPRESS) - Il ministro del Turismo… - _cIarissa_ : Ieri sono andata al Museo regionale di Messina, che se fosse valorizzato con delle belle mostre ed eventi e pubblic… -