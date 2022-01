Trenini e focolai Covid Capodanno in musica | chi accusa Mediaset | caso clamoroso | Video

(Di sabato 1 gennaio 2022) L'immancabiledi "potenziale" travolgein, lo show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci dal palco del teatro Petruzzelli di Bari. Polemiche social che sfiorano anche L'anno che verrà, guidato da Amadeus su Rai sempre in diretta ma dalle Acciaierie di Terni. "Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessicheha mandato in onda ain. Poi domattina rinizieranno a processare i No Vax per i nuovi!", scrive su Twitter il giornalista Giorgio La Porta, ex portavoce presso la Presidenza della Camera e attualmente assistente parlamentare all'Europarlamento ...

Advertising

Giorgiolaporta : Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi… - Samu378 : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… - Man58792690 : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… - avatar1dory : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… - Ares69601838 : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Trenini focolai

Liberoquotidiano.it

COSENZA – Cenoni e feste rischiano di trasformarsi in potenziali focolai e così per Capodanno il governo ha introdotto nuove restrizioni. I festeggiamenti in piazza sono stati annullati, niente concer ...Cenoni e feste rischiano di trasformarsi in potenziali focolai e così per Capodanno il governo ha introdotto nuove restrizioni. I festeggiamenti in piazza sono stati annullati, niente concerti ne spet ...