Tre morti e auto in fiamme: il bollettino del Capodanno in Europa (Di domenica 2 gennaio 2022) Tre morti per l'esplosione di fuochi d'artificio in Germania, Austria e Olanda. auto in fiamme e mezzi pubblici vandalizzati in Belgio. È il bollettino (parziale) dei festeggiamenti di Capodanno in Europa, dove migliaia di persone... Leggi su today (Di domenica 2 gennaio 2022) Treper l'esplosione di fuochi d'artificio in Germania, Austria e Olanda.ine mezzi pubblici vandalizzati in Belgio. È il(parziale) dei festeggiamenti diin, dove migliaia di persone...

Ultime Notizie dalla rete : Tre morti Tre morti in Europa per i botti di Capodano AGI - In Europa sono tre i morti legati alle esplosioni di fuochi d'artificio . In Olanda un 12enne è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito mentre guardava un adulto maneggiare un dispositivo rudimentale, ...

Quello specchio d'argento (Victoriana 33/I) Ma altri tre giorni dopo - 9 gennaio - dal medico deve tornarci. Sta rischiando l'esaurimento ... tramite angosce ed elaborazione di lutti per quelle legioni di morti, giocherà un ruolo importantissimo,...

Tre morti in Europa per i botti di Capodano AGI - Agenzia Italia Tre morti in Europa per i botti di Capodano In Olanda un 12enne è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito mentre guardava un adulto maneggiare un dispositivo rudimentale ...

Paros: Nuovo naufragio con decine di migranti – 16 morti, 63 salvati Almeno 16 morti e 63 salvati è il suo conto finora Nuovo naufragio Che si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì vicino Paro Quando è stato riferito ...

