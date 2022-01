Tottenham vince contro il Watford e Conte annuncia rinforzi | “Lukaku? Provo grande affetto”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Una vittoria all’ultimo respiro. Non si ferma la Premier League, ilè sceso in campo in trasfertail. Momento positivo per la squadra di Antonioche è reduce da una serie di risultati utili consecutivi, la classifica è sempre più interessante. La sfidala compagine di Ranieri si è decisa nel finale, colpo di testante di Davinson Sanchez. Al termine della partita ha parlato Antonioai microfoni di Sky Sport: “abbiamo segnato nel finale, ma credo che ci abbiamo provato e riprovato per tutta la partita. Siamo stati molto pericolosi inpiede e veloci e forti fisicamente. Abbiamo giocato una buona partita e l’abbiamollata fino alla fine. Sononto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham vince

Ilin extremis 1 - 0 sul campo del Watford e si porta a - 2 dal quarto posto (con due partite in meno rispetto all'Arsenal). Antonio Conte è soddisfatto e, intervenuto al termine del ...Vittoria in extremis per ildi Antonio Conte contro il Watford di Claudio Ranieri. Una gara davvero molto corretta, che ha visto un solo calciatore ammonito: Oliver Skipp al minuto 61 . Poco prima del 90 , il match è ...Undicesimo successo di fila per Guardiola che rimonta 2-1 i Gunners, vittoria 1-0 allo scadere anche per Conte contro Ranieri Il Manchester City infila l’undicesima vittoria di fila in Premier League ...Sì, ci saranno, quando sono stato nominato, mi avevano detto che ci saremmo riuniti e ne avremmo parlato. Affetto per lui, ma è del Chelsea'. vedi letture. L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, h ...