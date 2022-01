Toninelli dà le pagelle ai politici e si scatena contro Cingolani: “Scelto dal M5S? Pare di sì. Tecnici a volte competenti solo sulla carta” (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella sua diretta di controinformazione, Danilo Toninelli ha stimolato l’intervento del pubblico chiedendo di dare dei voti ai protagonisti della vita politica del paese. Il primo a farne le spese è stato il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani: “Ha detto di aver fatto tutto, solo lui sa cosa ha fatto, che quindi non serve più ma rimane ministro”. E a chi gli chiede se Cingolani non sia stato Scelto dal Movimento 5 Stelle, Toninelli risponde: “Parrebbe proprio di sì, anche se non ha niente a che vedere con il M5S. Questo deve far pensare anche noi del M5S sul fatto che i Tecnici e i competenti, spesso lo sono solo sulla carta. Mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella sua diretta diinformazione, Daniloha stimolato l’intervento del pubblico chiedendo di dare dei voti ai protagonisti della vita politica del paese. Il primo a farne le spese è stato il ministro per la transizione ecologica Roberto: “Ha detto di aver fatto tutto,lui sa cosa ha fatto, che quindi non serve più ma rimane ministro”. E a chi gli chiede senon sia statodal Movimento 5 Stelle,risponde: “Parrebbe proprio di sì, anche se non ha niente a che vedere con il. Questo deve far pensare anche noi delsul fatto che ie i, spesso lo sono. Mentre ...

