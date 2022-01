Tanzi e il Parma | dalla Coppa Uefa al fallimento Da Buffon a Crespo | quanti campioni portati in Emilia

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il crac dellalat nel 2003 rappresenta il punto di rottura, il momento esatto in cui la tifoseria delè passata dall'osannare il proprio presidente, Calisto, allo sbigottimento per ...

SkySport : ULTIM'ORA PARMA MORTO CALISTO TANZI ALL'ETÀ DI 83 ANNI È stato proprietario del club dal 1989 al 2003 #SkySport… - fattoquotidiano : Calisto Tanzi morto, la parabola giudiziaria dell’imprenditore. Il fermo, le indagini tra Milano e Parma, i process… - eziomauro : E' morto Calisto Tanzi, protagonista dalle glorie del calcio al crac Parmalat - Greg_75_ : RT @fattoquotidiano: Calisto Tanzi morto, la parabola giudiziaria dell’imprenditore. Il fermo, le indagini tra Milano e Parma, i processi e… - sportli26181512 : Addio Tanzi, il cordoglio del Parma. E Minotti: 'Con lui risultati impensabili': Morte di Tanzi, il cordoglio del P… -

morto a 83 anni Calisto, l'imprenditore legato alla Parmalat e alcalcio che acquistò da neopromosso nel 1989 e che portò a vincere la Coppa delle Coppe nell'indimenticabile notte di Wembley nel 1993, una ...AGI - È morto a 83 anni Calisto, l'uomo che creò la Parmalat e la portò al più clamoroso crac finanziario della storia.è stato anche fondatore delCalcio, squadra che guidò dal 1990 al 2003. Cominciò la sua attività imprenditoriale negli anni sessanta fondando Dietalat che, nel corso degli anni, diventò ...12.28 Addio Calisto Tanzi,ex patron del Parma E' morto a 83 anni Calisto Tanzi, ex patron della Parmalat ed ex proprieta- rio del Parma Calcio. La sua parabola di imprenditore è co- minciata con la c ...Quando, nell’estate del 1990, Calisto Tanzi decise di acquistare il Parma, il club emiliano non aveva mai giocato in serie A nella sua storia. Una piccola realtà di provincia catapultata ai vertici ...