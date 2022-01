Super Green Pass sul lavoro ma il governo pensa anche all’obbligo di vaccino per gli over 18 (Di domenica 2 gennaio 2022) Mercoledì la decisione. Draghi preferisce il 2G sull’impiego ma sindacati, imprese e Pd spingono per l’imposizione. Sul vaccino per tutti i dubbi delle sanzioni. Brunetta: “È l’ora del certificato rafforzato" Leggi su repubblica (Di domenica 2 gennaio 2022) Mercoledì la decisione. Draghi preferisce il 2G sull’impiego ma sindacati, imprese e Pd spingono per l’imposizione. Sulper tutti i dubbi delle sanzioni. Brunetta: “È l’ora del certificato rafforzato"

Advertising

borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - sbonaccini : Serve subito Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Punto. - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - cotrozzi_lisa : RT @pbecchi: Game over Super Green Pass. Istituto Koch: il 96% positivi Omicron in Germania sono vaccinati - Emergenza Covid - L'Antidiplom… - Sakurauchi_Hime : RT @Carl00__: @TipoNomeForma Allora la risposta è probabilmente no poiché sta variante sta distribuendo super green pass a iosa normalizzan… -