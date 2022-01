Sudafrica: iniziata la messa da requiem per Tutu (Di sabato 1 gennaio 2022) E' iniziata questa mattina nella cattedrale anglicana di Città del Capo la messa da requiem per l'arcivescovo Desmond Tutu, una cerimonia che aveva organizzato lui stesso: lo hanno riferito i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) E'questa mattina nella cattedrale anglicana di Città del Capo ladaper l'arcivescovo Desmond, una cerimonia che aveva organizzato lui stesso: lo hanno riferito i ...

