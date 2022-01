Sudafrica: il corpo di Tutu verrà liquefatto (Di sabato 1 gennaio 2022) La salma dell'arcivescovo Desmond Tutu verrà liquefatta, ovvero sottoposta ad un procedimento chimico ritenuto un'alternativa ecologica alla cremazione: lo riporta la Bbc. Era "ciò a cui aspirava come ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) La salma dell'arcivescovo Desmondliquefatta, ovvero sottoposta ad un procedimento chimico ritenuto un'alternativa ecologica alla cremazione: lo riporta la Bbc. Era "ciò a cui aspirava come ...

Advertising

Paola2061967 : RT @David27104476: @azangrillo In sudafrica il picco #Omicron è stato superato con 26% di vaccinati e bassissima mortalità. Qui invece c'è… - David27104476 : @azangrillo In sudafrica il picco #Omicron è stato superato con 26% di vaccinati e bassissima mortalità. Qui invece… - giacDomenico : Sudafrica: il corpo di Tutu esposto per l'ultimo saluto - telodogratis : Sudafrica: il corpo di Tutu esposto per l’ultimo saluto - fisco24_info : Sudafrica: il corpo di Tutu esposto per l'ultimo saluto: Oggi e domani nella cattedrale di San Giorgio, a Città del… -