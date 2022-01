Strade di sangue, nel 2021 18 morti. L'allarme della polizia stradale: fermato un ubriaco alla guida ogni giorno (Di sabato 1 gennaio 2022) ANCONA - E' tempo di bilanci e come tutti gli anni, la polizia stradale delle Marche, Specialità della polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nell'anno 2021 appena trascorso. Dal 1° ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 gennaio 2022) ANCONA - E' tempo di bilanci e come tutti gli anni, ladelle Marche, Specialitàdi Stato, tira le somme delle attività svolte nell'annoappena trascorso. Dal 1° ...

Advertising

filipposelvagg1 : Io non credo che questa sia la strategia giusta! Si continua ad essere ciechi: niente sanificazione strade..etc.. N… - AssuntaAccetto1 : RT @AntonellaNapoli: Nuove proteste in #Sudan, ancora sangue nelle strade di #Khartoum. Le forze di sicurezza avevano l’ordine di sparare.… - franco_sala : RT @AntonellaNapoli: Nuove proteste in #Sudan, ancora sangue nelle strade di #Khartoum. Le forze di sicurezza avevano l’ordine di sparare.… - etherea_etherea : RT @pierofreddio: Il problema è che @boni_castellane focalizza il problema circa dodici mesi prima della sua concreta manifestazione. Quind… - claudialode : RT @AntonellaNapoli: Nuove proteste in #Sudan, ancora sangue nelle strade di #Khartoum. Le forze di sicurezza avevano l’ordine di sparare.… -