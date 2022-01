“Speranza, rispondi”. Capodanno in tv, questa roba in diretta: una clamorosa denuncia politica | Guarda (Di sabato 1 gennaio 2022) Capodanno in Musica ha raccolto circa tre milioni di telespettatori. Pur avendo perso nettamente il confronto con L'anno che verrà, l'evento di Rai1 svolto a Terni e condotto da Amadeus, Mediaset ha organizzato una bella festa al teatro Pretuzzelli di Bari, affidandola a Federica Panicucci. Non è mancata però la polemica in chiave Covid, ma era scontato, dato che ci sono tanti italiani frustrati dalla situazione di emergenza che si protrae ormai da due anni. In particolare è finito nell'occhio del ciclone il trenino improvvisato a un certo punto all'interno della sala: “I trenini nelle discoteche no, a teatro sì. Roberto Speranza, esigo risposte”, è stato il tweet di un utente infervorato. Sull'argomento non sono mancati anche interventi di un certo peso, come quello del giornalista Giorgio La Porta, ex portavoce presso la Presidenza della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022)in Musica ha raccolto circa tre milioni di telespettatori. Pur avendo perso nettamente il confronto con L'anno che verrà, l'evento di Rai1 svolto a Terni e condotto da Amadeus, Mediaset ha organizzato una bella festa al teatro Pretuzzelli di Bari, affidandola a Federica Panicucci. Non è mancata però la polemica in chiave Covid, ma era scontato, dato che ci sono tanti italiani frustrati dalla situazione di emergenza che si protrae ormai da due anni. In particolare è finito nell'occhio del ciclone il trenino improvvisato a un certo punto all'interno della sala: “I trenini nelle discoteche no, a teatro sì. Roberto, esigo risposte”, è stato il tweet di un utente infervorato. Sull'argomento non sono mancati anche interventi di un certo peso, come quello del giornalista Giorgio La Porta, ex portavoce presso la Presidenza della ...

“Non ha detto la verità”. La procura smaschera Speranza ilGiornale.it “Cari Draghi e Speranza, non occupiamoci solo di Covid” “In Italia non si muore di solo Covid” Negli ospedali italiani non si muore solo di Covid il sistema ospedaliero italiano è stato sempre in emergenza. A sottolinearlo, il pre ...

Un 2022 di speranza e rinascita dei nostri territori In questa fase ancora di lotta al virus e non ancora di piena ripresa dalla crisi dei mesi scorsi - con la cautela necessaria per non ricadere nella pandemia - occorre un forte investimento sulla cap ...

