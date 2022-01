Advertising

AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - infoitsport : Tuanzabe al Napoli, la reazione di Spalletti. Il difensore è già pronto per giocare - infoitsport : Spalletti, c'è il difensore: alle battute finali la trattativa per Tuanzebe - sportli26181512 : Spalletti, c'è il difensore: alle battute finali la trattativa per Tuanzebe: Spalletti, c'è il difensore: alle batt… - Gazzetta_it : #Napoli Spalletti, c'è il difensore: alle battute finali la trattativa per Tuanzebe #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti difensore

Se l'operazione andrà in porto, il giocatore non sarà immediatamente a disposizione di. Anche perché il centrale inglese, ex nazionale Under 21, non gioca da due mesi una partita in Premier....Napoli ha trovato l'accordo con il Manchester United per l'arrivo delTuanzebe. Il centrale andrà a prendere il posto di Manolas, andato all'Olympiacos. Un innesto importante per,...Axel Tuanzebe al Napoli, la trattativa con il Manchester United è in via di definizione, il difensore centrale è stato lanciato da Mourinho.Axel Tuanzabe sarà il primo rinforzo del Napoli per quanto riguarda il mercato invernale. Era necessario trovare un rinforzo in difesa dopo la partenza di Manolas e la momentanea assenza di Koulibaly.