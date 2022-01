Società: vince Top Ten Parolacce 2021 associazione ecologista 'Basta Merda In Mare' (2) (Di sabato 1 gennaio 2022) (Adnkronos) - Il terzo posto della Top Ten delle Parolacce 2021 è stato invece conquistato dal 'rock con e senza filtri' dei Maneskin con la loro frase "La gente non sa di che ca..zo parla…. Vi conviene toccarvi i co...oni". LO scorso anno ha infatti segnato il successo planetario del Maneskin, il quartetto di ragazzi romani che hanno vinto il festival di Sanremo con 'Zitti e buoni', un brano rock che conteneva le due Parolacce citate sopra. Per poter portare la canzone all'Eurovision Song Contest i Maneskin dovevano eliminare le volgarità, altrimenti sarebbero stati esclusi: così il verso "Vi conviene toccarvi i co...oni" è diventato "Vi conviene non fare più errori", e "La gente non sa di che ca...zo parla", è stati sostituito da un più neutro "Non sa di che cosa parla". C'è stato chi ha gridato allo scandalo, alla censura; ma loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) (Adnkronos) - Il terzo posto della Top Ten delleè stato invece conquistato dal 'rock con e senza filtri' dei Maneskin con la loro frase "La gente non sa di che ca..zo parla…. Vi conviene toccarvi i co...oni". LO scorso anno ha infatti segnato il successo planetario del Maneskin, il quartetto di ragazzi romani che hanno vinto il festival di Sanremo con 'Zitti e buoni', un brano rock che conteneva le duecitate sopra. Per poter portare la canzone all'Eurovision Song Contest i Maneskin dovevano eliminare le volgarità, altrimenti sarebbero stati esclusi: così il verso "Vi conviene toccarvi i co...oni" è diventato "Vi conviene non fare più errori", e "La gente non sa di che ca...zo parla", è stati sostituito da un più neutro "Non sa di che cosa parla". C'è stato chi ha gridato allo scandalo, alla censura; ma loro ...

