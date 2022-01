Slovenia | la commissione Eusa premia l’Italia | a Bologna i campionati europei universitari di basket 2025

(Di sabato 1 gennaio 2022) E’ arrivata la comunicazione ufficiale: spetterà all’Università die al CUSB l’organizzazione degli, imaschili e femminili diche per la prima volta si giocheranno in Italia. Ha avuto dunque successo la candidatura presentata a inizio dicembre dal CUSB e dall’Università di, con il sostegno del CUSI, del Comune di, della Regione Emilia-Romagna e con l’appoggio della Federazione Italiana Pallacanestro e della Legamaschile e femminile. La scelta dellagiudicatrice (Executive Committee of the European University Sports Association) hato, tra le tante candidature, l’Alma Mater. A spiccare ...

Advertising

baronemarco80 : RT @RaCapodistria: Tra il 1993 e il 2000 fu copresidente della Commissione mista storico-culturale italo-slovena - stefanolusa : RT @RaCapodistria: Tra il 1993 e il 2000 fu copresidente della Commissione mista storico-culturale italo-slovena - RaCapodistria : Tra il 1993 e il 2000 fu copresidente della Commissione mista storico-culturale italo-slovena -

Ultime Notizie dalla rete : Slovenia commissione

Il Denaro

..., Ungheria, Svezia e Portogallo " e non si può escludere che si voti pure in Italia. Poi ... sicura e stabile, che non può essere offerta in questa fase dalla presidente della...... uno sguardo meritano anche solo dall'esterno i padiglioni di Francia, Russia, Giappone,. ... Ora ci sta lavorando unadel ministero delle Infrastrutture, scrive il Mattino di Napoli.Il buon cibo e il buon vino italiano sono molto apprezzati nel mondo ma, proprio per questo, fanno anche paura alla concorrenza, anche sleale di ...Roma, 22 dic. (askanews) – Un progetto, finanziato per 7.790.685 euro dalla Commissione europea attraverso il programma LIFE e guidato dal Museo delle Scienze (MUSE) di Trento per recuperare e rafforz ...