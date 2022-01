Serie D, rissa prima di Ravenna-Prato: 36 Daspo per i tifosi (Di sabato 1 gennaio 2022) Giusi Stellino, questore di Ravenna, ha emesso ben 36 Daspo, di cui dieci con obbligo di firma, a carico di altrettanti ultras di calcio del Ravenna e del Prato risultati coinvolti nella rissa tra tifosi avvenuta il 7 novembre scorso appena fuori dallo stadio Ravennate ‘Benelli’ prima della partita tra le due squadre. I provvedimenti, che consistono nel di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, hanno riguardato 20 ultras del Ravenna (sette dei quali anche con l’obbligo di firma) e 16 del Prato (tre con obbligo di firma). I dieci colpiti dall’obbligo di firma inoltre dovranno presentarsi agli uffici di polizia mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Giusi Stellino, questore di, ha emesso ben 36, di cui dieci con obbligo di firma, a carico di altrettanti ultras di calcio dele delrisultati coinvolti nellatraavvenuta il 7 novembre scorso appena fuori dallo stadiote ‘Benelli’della partita tra le due squadre. I provvedimenti, che consistono nel di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, hanno riguardato 20 ultras del(sette dei quali anche con l’obbligo di firma) e 16 del(tre con obbligo di firma). I dieci colpiti dall’obbligo di firma inoltre dovranno presentarsi agli uffici di polizia mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le ...

