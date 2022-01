Serie B, tra Covid e recuperi, con il Parma che sogna la grande rimonta (Di sabato 1 gennaio 2022) Il punto sulla Serie B dopo il rinvio dei match natalizi. Si ripartirà fra un paio di settimane con i recuperi ma è allarme Covid Il doppio turno durante le festività natalizie, come noto, è stato rimandato causa Covid. Purtroppo, il virus continua a colpire il campionato di Serie B. E’ di ieri la notizia dei 13 positivi nella Reggina ma la formazione amaranto non è la sola a dover fare i conti con il Covid. Sono tante le società che hanno riscontrato delle positività tra le proprie fila e questo rende complicato l’avvio di 2022. La prima gara è prevista per il 13 gennaio, con Benevento–Monza e poi Lecce–Vicenza, via via tutte le altre. Ma dove eravamo rimasti? Il Pisa è ancora primo in classifica e continua a sognare il ritorno in Serie A ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Il punto sullaB dopo il rinvio dei match natalizi. Si ripartirà fra un paio di settimane con ima è allarmeIl doppio turno durante le festività natalizie, come noto, è stato rimandato causa. Purtroppo, il virus continua a colpire il campionato diB. E’ di ieri la notizia dei 13 positivi nella Reggina ma la formazione amaranto non è la sola a dover fare i conti con il. Sono tante le società che hanno riscontrato delle positività tra le proprie fila e questo rende complicato l’avvio di 2022. La prima gara è prevista per il 13 gennaio, con Benevento–Monza e poi Lecce–Vicenza, via via tutte le altre. Ma dove eravamo rimasti? Il Pisa è ancora primo in classifica e continua are il ritorno inA ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra Il 2022 può essere un altro grande anno per lo sport italiano? Il 2021 è stato sicuramente l'anno dello sport italiano. I trionfi in serie in tutte le discipline, sui palcoscenici più importanti, in sport di squadra e in sport ... tra i migliori prospetti del ...

Allarme a Rosa: residente vede qualcosa di strano nella roggia Tra le 18 e le 19 sono intervenuti, per i prelievi di acqua e materiale organico, sia il personale ... Ci attiveremo, inoltre, per attuare tutta una serie di azioni preventive atte a evitare il ...

Rai, le serie in arrivo nel 2022 tra novità e grandi ritorni La Repubblica ToroPreview, benvenuto 2022: “Cosa vi aspettate dai granata nel nuovo anno?” Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro ...

Giochi in Uscita Gennaio 2022 Videogiochi uscite di gennaio 2022 con God of War e Monster Hunter Rise su PC, Leggende Pokémon Arceus e molto altro.

