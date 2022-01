Serie A, la top 11 del 2021: c’è una sola squadra al comando (Di sabato 1 gennaio 2022) L’Inter nel 2021 ha portato a casa 104 punti, è netto il dominio nerazzurro che trova conferme nella nostra top 11 dell’anno solare. Handanovic, Skriniar, Brozovic, Barella, Lautaro Martinez, mezza top 11 del 2021 è dell’Inter, ben cinque uomini. Il portiere nerazzurro è spesso criticato ma, numeri alla mano, tra le big è quello che incide Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 gennaio 2022) L’Inter nelha portato a casa 104 punti, è netto il dominio nerazzurro che trova conferme nella nostra top 11 dell’annore. Handanovic, Skriniar, Brozovic, Barella, Lautaro Martinez, mezza top 11 delè dell’Inter, ben cinque uomini. Il portiere nerazzurro è spesso criticato ma, numeri alla mano, tra le big è quello che incide Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Quest'anno nella calza ci sono i biglietti per #LazioEmpoli! Curve ?? ????€ Tribuna Tevere ?? ????€ Tribuna Tevere Top… - Botocanguro : Le mie serie preferite per conoscermi meglio: *Top gear UK con Jeremy, Richard e James ( sono ingegnere a causa lor… - MomentiCalcio : Serie A, da Dybala a Kessie: tanti top player in scadenza e liberi di accordarsi con altri club - ilducadi : @murieIismo brozovic è l'unico in serie A che merita uno stipendio con base >6 molti cc con caratteristiche simili,… - devilacm7 : @ItsAhmedIndeed Già nella top 10 della Serie A l'unica che gioca passiva è la Juve. Pensa anche al Torino che ti me… -