Scuola, nelle legge di bilancio 900 milioni per l'istruzione (Di sabato 1 gennaio 2022) La legge stanzia 300 milioni, per il 2022 e a regime per i prossimi anni, per la valorizzazione del lavoro dei docenti , con particolare riferimento alle funzioni in più svolte dagli insegnanti. Altri... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 gennaio 2022) Lastanzia 300, per il 2022 e a regime per i prossimi anni, per la valorizzazione del lavoro dei docenti , con particolare riferimento alle funzioni in più svolte dagli insegnanti. Altri...

Advertising

marco_to66 : @Ciribini @MauroV1968 Qui non riusciamo a fare tamponi agli adulti e pensano di farne milioni nelle scuole? Nella s… - FabrizioBarb : Questo è un lavoro di base che dovrebbe fare la scuola su tutti i ragazzi . Ma non lo fa se non nelle specializzazi… - Daniela65026608 : RT @antoniodes85: @mvincenzo @Quirinale Si riferisce a quei ragazzi che dal 10 gennaio non potranno prendere i bus per andare a scuola? O q… - penso_e_scrivo_ : sono pronta a continuare a scrivere 2021 nelle verifiche buon 2022 a tutti sperando che sia meglio di questo!!!… - aranciolucy : @orizzontescuola Ovvio, per la scuola non si fa nulla se non chiudere. Però no smartworking per la pubblica amminis… -