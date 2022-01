Scopre di essere positiva al Covid sul volo per l’Islanda, passa il viaggio chiusa nella toilette. Il video spopola sui social (Di sabato 1 gennaio 2022) In un video postato su TilTok, Marisa Fotieo, insegnante negli Usa, racconta di aver scoperto di essere positiva al Covid grazie a un test fai da te sul volo da Chicago a Reykjavik e per questo si è messa in autoisolamento nella toilette dell’aereo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) In unpostato su TilTok, Marisa Fotieo, insegnante negli Usa, racconta di aver scoperto dialgrazie a un test fai da te sulda Chicago a Reykjavik e per questo si è messa in autoisolamentodell’aereo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

