Sci alpino | quando gli slalom di Zagabria? Date | programma | orari | canali tv | streaming

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si apre il nuovo anno ufficialmente ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2021-2022, in vista di una seconda parte di stagione da vivere tutta d’un fiato, dato che porterà verso i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Si tornerà in azione, com’è ormai consuetudine, in quel di(Croazia), per unomaschile (inmartedì 4 gennaio), e uno femminile (il 5 gennaio). Saranno in scena due gare davvero interessanti, su un pendio non impossibile, sul quale gli specialisti dei rapid gates possono sempre spingere al massimo. Chi conquisterà i primi 100 punti del nuovo anno? IN TV – La Coppa del Mondo di sci2021-2022 sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa il ...