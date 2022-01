Sci alpino, i convocati dell’Italia per Zagabria. Alex Vinatzer guida una squadra ambiziosa (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo una breve pausa a cavallo tra vecchio e nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci alpino ripartirà martedì 4 gennaio, quando a Zagabria (Croazia) si svolgerà uno slalom femminile, seguito il giorno dopo da quello maschile. Sono undici complessivamente i convocati dell’Italia, sei uomini e cinque donne. Si tratta di una pista particolarmente favorevole per Giuliano Razzoli, che nella località balcanica vanta due podi in carriera, peraltro con una vittoria nel 2010 (maturata a poche settimane dall’apoteosi olimpica di Vancouver). Gioie e dolori, invece, per Alex Vinatzer a Zagabria: tre volte su quattro non ha concluso la prima manche, ma nella quarta circostanza giunse sul podio (3° nel 2020). Sarà in gara anche il veterano Manfred Moelgg, capace di salire sul gradino ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo una breve pausa a cavallo tra vecchio e nuovo anno, la Coppa del Mondo di sciripartirà martedì 4 gennaio, quando a(Croazia) si svolgerà uno slalom femminile, seguito il giorno dopo da quello maschile. Sono undici complessivamente i, sei uomini e cinque donne. Si tratta di una pista particolarmente favorevole per Giuliano Razzoli, che nella località balcanica vanta due podi in carriera, peraltro con una vittoria nel 2010 (maturata a poche settimane dall’apoteosi olimpica di Vancouver). Gioie e dolori, invece, per: tre volte su quattro non ha concluso la prima manche, ma nella quarta circostanza giunse sul podio (3° nel 2020). Sarà in gara anche il veterano Manfred Moelgg, capace di salire sul gradino ...

