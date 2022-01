Sardegna | la procura di Cagliari chiede il rinvio a giudizio del governatore Solinas | è accusato di abuso d’ufficio

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ladivuole processare ildella, Christian. L’accusa, per l’esponente del partito sardo d’Azione alleato della Lega, è. La notizia è stata anticipata dal periodico online Indip e arriva a quasi un anno dalla chiusura dell’indagine. La richiesta di, però, come specifica l’Ansa, non è stata ancora notificata agli indagati. Insieme a, infatti, il pm Andrea Vacca vorrebbe mandare a processo l’assessora agli Affari generali e al personale Valeria Satta e la capo di gabinetto Maria Grazia Vivarelli. L’inchiesta si riferisce alle nomine di due direttori generali: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Bello alla guida della ...

La procura di Cagliari vuole processare il governatore della Sardegna, Christian Solinas. L'accusa, per l'esponente del partito sardo d'Azione alleato della Lega, è abuso d'ufficio. La notizia è stata ..."Ho presentato una denuncia penale per dimostrare la falsità dei fatti raccontati". A prendere la parola, in risposta alle accuse mosse nei suoi confronti nelle ultime ore, ...