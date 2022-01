Sara | la bimba farfalla è morta | di quale rarissima malattia era affetta | Italia sotto-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022), la cosiddetta "”, èdurante la notte di Capodanno nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone, dove era ricoverata da qualche giorno a causa del peggioramento delle condizioni. Perché veniva soprannominata “”? Per via dellagenetica rara che aveva, la epidermolisi bollosa, che rendeva la sua pelle fragile proprio come le ali di una. La patologia diè davvero rara: quando è nata, il suo era solo il terzo caso di epidermolisi in Friuli Venezia Giulia. Si sapeva pochissimo della. E proprio per questo la famiglia, che risiede a Pravisdomini, aveva deciso di fare affidamento sull'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. La bambina è riuscita a ...