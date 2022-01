Salernitana-Venezia: probabili formazioni e in tv (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia ritorna la Serie A con la ventesima e prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di di calcio 2021/22. Giovedì 6 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 18, presso lo stadio Arechi, è in programma un delicato match salvezza Salernitana-Venezia. Vediamo come si presentano entrambe a questo appuntamento. Salernitana-Venezia: come arrivano le due squadre? Archiviate finalmente le incertezze sul futuro della società con l’ avvento del nuovo presidente, i granata possono tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi unicamente sul.campo per centrare una salvezza che ad oggi sarebbe un miracolo. La squadra è sempre desolatamente ultima e reduce ben quattro sonore sconfitte che ne hanno ancor di più scalfito il morale. La sfida con i lagunari può rappresentare però un punto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia ritorna la Serie A con la ventesima e prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di di calcio 2021/22. Giovedì 6 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 18, presso lo stadio Arechi, è in programma un delicato match salvezza. Vediamo come si presentano entrambe a questo appuntamento.: come arrivano le due squadre? Archiviate finalmente le incertezze sul futuro della società con l’ avvento del nuovo presidente, i granata possono tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi unicamente sul.campo per centrare una salvezza che ad oggi sarebbe un miracolo. La squadra è sempre desolatamente ultima e reduce ben quattro sonore sconfitte che ne hanno ancor di più scalfito il morale. La sfida con i lagunari può rappresentare però un punto di ...

Advertising

periodicodaily : Salernitana-Venezia: probabili formazioni e in tv #serieA #SalernitanaVenezia #6gennaio - Forzasuccesso : La nuova classifica con l'esclusione della Salernitana: Inter 43 Milan 39 Napoli 36 Atalanta 35 Juventus 31 Roma 29… - giallusport : Voi aspettate il 2022. Io aspetto di sapere se la #Salernitana il 6 gennaio potrà essere regolarmente in campo contro il Venezia. - fer2brazzini : Aureliano detto white collar mafia, sospeso in passato per avere combinato una partita in favore della Salernitana… - 23PierMorra88 : @Gianpaolo_5 @AzzoJacopo Ma dai quale tiri , la juve fa poche azioni a partita poi se contano tiri/conclusioni inno… -