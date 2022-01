Salernitana | il nuovo proprietario Iervolino | “Futuro ricco di soddisfazioni | daremo stabilità al club”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 gennaio 2022) “E’ con grande emozione che annuncio l’acquisizione della1919. Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio ealla società”. Con queste parole ildella, Daniele, ha voluto rassicurare la piazza campana spiegando come il passaggio di proprietà sia ormai avvenuto regolarmente e si punterà al “massimo impegno per costruire unduraturo ediper la città e per la sua straordinaria tifoseria. E’ con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia ilanno. Auguri a Salerno, evviva i granata”. SportFace.